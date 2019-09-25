Спасший пассажиров экипаж «Уральских авиалиний» отправился на Байконур
Сегодня, 10:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Экипаж «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга, посадивший самолет на кукурузном поле в Подмосковье, отправился на Байконур, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Сюжеты: Екатеринбург
Экипаж на Байконур пригласил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Гости смогут понаблюдать за запуском «Союз МС-15».
Ранее сообщалось, что экипажу «Уральских авиалиний» по решению губернатора Свердловской области были подарены квартиры.
Напомним, 15 августа борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Подмосковье на кукурузном поле из-за попавших в двигатель птиц.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей