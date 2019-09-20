«Уральские авиалинии» получат три миллиарда рублей за посадку самолета на поле

За самолет Airbus A321, не подлежащий восстановлению, страховая компания выплатит 46,1 миллиона долларов, что составляет около 2,9 миллиарда рублей. Выплата рассчитана по авиакаско. Выплаты пассажирам, которые пострадали при аварийной посадке, в эту сумму не входят.