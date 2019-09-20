«Уральские авиалинии» получат три миллиарда рублей за посадку самолета на поле
Сегодня, 19:47ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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«Уральские авиалинии» получат от страховой компании почти три миллиарда рублей за самолет, который посадили на кукурузном поле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя гендиректора компании «АльфаСтрахование» Илью Кабачника.
За самолет Airbus A321, не подлежащий восстановлению, страховая компания выплатит 46,1 миллиона долларов, что составляет около 2,9 миллиарда рублей. Выплата рассчитана по авиакаско. Выплаты пассажирам, которые пострадали при аварийной посадке, в эту сумму не входят.
15 августа самолет совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели. Владимир Путин наградил пилотов званиями Героев России.
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