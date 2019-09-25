Тагилстроевский суд Нижнего Тагила выпустил по УДО помощницу барда Новикова

Согласно данным из электронной картотеки дел суда, прошение поступило 2 сентября, а 20 сентября суд его удовлетворил. Интересы Аксеновой в судебном заседании представлял адвокат из Нижнего Тагила Евгений Пряничников. Дело находилось в производстве судьи Андрея Костина.

Источники издания, знакомые с ситуацией вокруг «Бухты Квинс», сообщили, что ни прокуратура, ни представители ИК № 6 против освобождения Аксеновой не возражали.

Напомним, Аксенова обвинялась по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». При участии Шилиманова она с ноября 2010 года до декабря 2012 года вывела из кооператива «Бухта Квинс» порядка 54 миллионов рублей. Аксенова 21 мая минувшего года была приговорена к трем годам колонии, а с учетом предыдущего приговора по другому уголовному делу, должна была провести за решеткой четыре года.