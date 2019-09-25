В Сысерти наркосбытчица приговорена к 14 годам колонии

Установлено, что летом прошлого года подсудимая приобрела у неустановленного лица наркотическое вещество, в состав которого входит героин. Масса наркотика составила 27 грамм. Далее с целью реализации наркотика она встретилась с покупателем, которому передала три свертка, в этот день Лебедеву задержали правоохранители.

Уже будучи под следствием в октябре прошлого года она вновь приобрела наркотик, в состав которого входит героин, массой 56 грамм. Вещество Лебедева хранила с целью дальнейшей реализации. Наркотики были расфасованы на три части. Одну часть подсудимая хранила дома в пачке со стиральным порошком, вторую — закопала в землю близ собачьей будки, третью носила при себе. Осуществить план по продаже вещества женщине не удалось, она была вновь задержана.