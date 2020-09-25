Алексей Кудрин рассказал, почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

Алексей Кудрин рассказал, почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

Сегодня, 20:13ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Пенсионный возраст могли повысить еще в 2008-2010 году во время кризиса, однако тогда решение не было принято, сообщило «Известия».

Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал в своей книге «Экономическое развитие России», выход которой запланирован на конец сентября. Со слов Кудрина, в те года власти активно обсуждали вопрос о повышении пенсионного возраста.

Но тогда решение принято не было. Если бы было принято, то через 10 лет уже имели бы эффект — пенсии были бы значительно выше, ориентировочно на треть, при этом государство могло бы больше средств направлять на развитие. У нас не растут доли расходов в ВВП на здравоохранение, на образование, на инфраструктуру,пишет политик в своей книге.

Заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская тоже прокомментировала ситуацию и согласилась, что в 2008 году властями в самом деле обсуждалось возможное повышение пенсионного возраста, однако тогда позиция «против» оказалась весомей. Главным аргументом было то, что в России низкая продолжительность жизни. Также роль сыграл кризис, из-за которого люди теряли работу. Было бы странно повышать пенсионный возраст при подобной ситуации.

Напомним, 11 сентября Российская партия пенсионеров за социальную справедливость провела пресс-конференцию, где осветила итоги партийной всероссийской акции «Мы пишем Конституцию». Также члены партии сошлись во мнении, что необходимо создать справедливую систему пенсионного обеспечения.

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