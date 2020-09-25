Алексей Кудрин рассказал, почему пенсионный возраст не повысили в 2008 году

Но тогда решение принято не было. Если бы было принято, то через 10 лет уже имели бы эффект — пенсии были бы значительно выше, ориентировочно на треть, при этом государство могло бы больше средств направлять на развитие. У нас не растут доли расходов в ВВП на здравоохранение, на образование, на инфраструктуру,пишет политик в своей книге.