В Верхотурье завершился десятидневный крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. За это время паломники прошли около 180 километров, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

В мероприятии приняли участие 70 человек, в том числе из других регионов России. Накануне крестоходцы прошли последние 30 километров. Сегодня в Верхотурье пройдут праздничные мероприятия в честь святого Симеона. Напомним, шествие началось 15 сентября из Алапаевска. Маршрут прошел по Старо-Верхотурскому тракту через сёла Рычково, Махнёво и Меркушино. Уральские верующие отправляются в ежегодный десятидневный Крестный ход

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter