Уральские верующие отправляются в ежегодный десятидневный Крестный ход

Шествие начнется из Алапаевска. Сбор объявлен в 13.00 в храме святой Екатерины. Планируется, что верующие пройдут от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнево и Меркушино. Таким образом, будет преодолено 180 километров за 10 дней.