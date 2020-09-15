Уральские верующие отправляются в ежегодный десятидневный Крестный ход

Уральские верующие отправляются в ежегодный десятидневный Крестный ход

Сегодня, 11:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня, 15 сентября, в Свердловской области начнется ежегодный Симеоновский крестный ход, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

Как сообщили представители церкви, он проводится уже в одиннадцатый раз.

Шествие начнется из Алапаевска. Сбор объявлен в 13.00 в храме святой Екатерины. Планируется, что верующие пройдут от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнево и Меркушино. Таким образом, будет преодолено 180 километров за 10 дней.

В конечную точку участники Крестного хода придут к празднику перенесения мощей святого Симеона Верхотурского, отмечаемому 25 сентября.

Напомним, 16 июля проходил Царский крестный ход, посвященный годовщине расстрела семьи Романовых. Впервые в истории в тот день состоялось сразу два хода. Один был официально проведен епархией, а второй — альтернативный состоялся в Среднеуральском женском монастыре. Последний провел скандальный схиигумен Сергий.

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