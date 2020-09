В школе №85 ведутся работы по благоустройству стадиона, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На текущий момент проводятся работы по отсыпке, ведется подготовка к укладе искусственного газона и асфальтированию. Работы планируется завершить к середине октября. После реконструкции на площадке у школы появится полноценное футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная площадка и две спортивно-игровые зоны. Напомним, в школе завершается чистовая отделка. Для каждого класса предусмотрен свой дизайн. Сдать школу планируют к началу учебного года в 2021 году. В Нижнем Тагиле в школе № 85 строители приступили к чистовой отделке

