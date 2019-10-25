«Лидеры России» представили рейтинг регионов по количеству заявок

Запуск третьего сезона проекта 4 октября поддержал президент России Владимир Путин, конкурс управленцев проводится в рамках флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

По соотношению количества поступивших заявок к численности населения следом за Центральным и Северо-Западным следуют Приволжский (0,11%), Уральский (0,11%), Сибирский (0,10%) округа.

Кроме того, в каждом округе наметились свои лидеры и свои отстающие. В ДФО наибольшую активность проявляет Магаданская область (0,13%). Наименее активны Забайкальский край и Еврейская АО.

В ПФО наиболее активно заявляются управленцы из Самарской области (0,16%). Менее активны жители Пензенской области (0,07%) и Республики Марий Эл (0,07%).

В СФО активность проявляют Томская и Новосибирская области, в аутсайдерах — Хакасия и Алтайский край. В СКФО активны Карачаево-Черкесская Республика (0,22%) и Ставропольский край (0,08%). В СЗФО больше всего заявок подали Санкт-Петербург (0,27%), Ненецкая АО (0,22%). В Центральном округе активнее всех заявляются москвичи, аутсайдеры — Орловская, Брянская, Тамбовская.

В УФО больше всего заявок поступило от Ямало-Ненецкого АО (0,25%) и Ханты-Мансийского АО-Югры (0,14%), а также Свердловской области (0,14%). В ЮФО наиболее активно проявили себя Севастополь (0,19%) и Ростовская область (0,11%).

Победители конкурса управленцев будут награждены грантом в размере миллиона рублей и получат возможность поработать с лучшими управленцами России.

«Лидеры России» проходят в четыре этапа: подача заявок и видеоинтервью, дистанционный этап, очные полуфиналы в восьми ФО, суперфинал (март–апрель 2020 г.).