В Екатеринбурге Минобороны отказалось платить родственникам погибшего солдата в Елани

На суде присутствовала Алла Колегова, представитель Мионобороны. Она пояснила, что во время издевательств над Пахотиным, солдаты не выполняли обязанности военной службы.

Она объясняет, что при совершении опасного для общества деяния военнослужащий не считается выполняющим свои обязанности. Должностные лица Министерства обороны приказа или указания на такие действия не давали. Они выходят за рамки военной службы.

Также она заявила, что Минобороны заключает государственный контракт на страхование жизни военнослужащих. В него входит материальная и моральная компенсация в случае получения травм.

Если объективно судить, то государство не может гарантировать абсолютную безопасность именно военнослужащим. Поскольку всё равно военная служба подразумевает собой нахождение в каком-то особом статусе — это риск и так далее. Их очень много, и за каждого давать такую гарантию никто не в состоянии, считает Колегова.

По ее мнению, ни один командир не может установить вину в причинении смерти. Сделать это может только суд.

Адвокат семьи Артема Пахотина Вячеслав Кушниров не согласен с представителем. Он считает, что сержант Амиржанов на момент издевательств был младшим командиром. И его осудили за неуставные отношения.

Как тогда можно говорить, что Минобороны никакого отношения не имеет и только суд определяет наказание. Он командир или не командир? , говорит адвокат.

Призывник из Красноярского края (поселок Большая Мурта) Артем Пахотин погиб 19 апреля 2018 года. Он был обнаружен на полигоне воинской части. По официальной версии он совершил самоубийство.