Екатеринбурженка пожаловалась на врачей из-за двухнедельного выявления пневмонии

Мы кое-как дозвонились в службу к обеду, а сама бригада подъехала к 23.00. Отвезли в больницу № 14, где на КТ не выявили воспаление легких, а затем в ГБ № 23, в которой на третий день госпитализации на компьютерной томографии выявили пневмонию. К тому моменту мама уже две недели болела. Потом нас отправили в больницу № 6, где лежат больные COVID-19 и теперь, если у мамы не было инфекции, то она могла заразиться от других пациентов,поведала дочь больной.