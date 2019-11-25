Депутат Госдумы Антон Шипулин разработал свой первый законопроект

Шипулин пояснил, что начал изучать закон о спорте. Также депутат упомянул, что успел подать один законопроект. Однако бывший спортсмен не стал рассказывать, о чем законопроект, поскольку он должен пройти через рассмотрение в Госдуме. По словам депутата, его законопроект также связан со спортом.