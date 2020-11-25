Тиктокеры из Екатеринбурга разочаровали кулинарных шефов

Повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают команды и проводят поединки, чтобы найти лучшего кулинара России. Но екатеринбуржцы не смогли дойти до конца проекта.
Представляясь, близнецы рассказали, что они у них 7,5 миллиона подписчиков и их видео набирают по 80 миллионов просмотров. Но повара сообщили, что в проекте будет участвовать только один из блогеров. Исход решила игра «Камень, ножницы, бумага», в шоу принял участие Артем.
На отборочном этапе участникам нужно было показать свои кулинарные навыки. Для ведущих тиктокеры приготовили салат «Оливье» и украсили его красной и черной икрой. Однако поварам не понравилось их блюдо. Агзамов отметил заветренные икру и майонез, а Ивлев честно заявил, что они не умеют готовить.
Готовить вы не умеете, но говорите хорошо и много. А если учитывать то, что я блогер — мы вместе,сказал Ивлев.
Артема Верзакова взяли в проект.
На первом этапе конкурса участники должны были приготовить салат «Оливье» с черной икрой по рецепту XIX века. За него Верзаков получил два балла и был удален с проекта.
По словам Ивлева, остальные кулинары имеют лучший опыт.
Напомним, популярная блогер из Алапаевска Юля Тако за месяц заработала почти сто тысяч рублей. Она снимает ролики в образе "бабы-слесаря".