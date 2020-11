Тиктокеры из Екатеринбурга разочаровали кулинарных шефов

Братья-близнецы Кирилл и Артем Верзаковы, тиктокеры из Екатеринбурга стали участниками нового шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница».

Повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов собирают команды и проводят поединки, чтобы найти лучшего кулинара России. Но екатеринбуржцы не смогли дойти до конца проекта. Представляясь, близнецы рассказали, что они у них 7,5 миллиона подписчиков и их видео набирают по 80 миллионов просмотров. Но повара сообщили, что в проекте будет участвовать только один из блогеров. Исход решила игра «Камень, ножницы, бумага», в шоу принял участие Артем. На отборочном этапе участникам нужно было показать свои кулинарные навыки. Для ведущих тиктокеры приготовили салат «Оливье» и украсили его красной и черной икрой. Однако поварам не понравилось их блюдо. Агзамов отметил заветренные икру и майонез, а Ивлев честно заявил, что они не умеют готовить. Готовить вы не умеете, но говорите хорошо и много. А если учитывать то, что я блогер — мы вместе,сказал Ивлев. Артема Верзакова взяли в проект. На первом этапе конкурса участники должны были приготовить салат «Оливье» с черной икрой по рецепту XIX века. За него Верзаков получил два балла и был удален с проекта. По словам Ивлева, остальные кулинары имеют лучший опыт. Напомним, популярная блогер из Алапаевска Юля Тако за месяц заработала почти сто тысяч рублей. Она снимает ролики в образе "бабы-слесаря". Уральская мама-блогер заработала на TikTok почти 100 тысяч рублей за месяц

