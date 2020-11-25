Тиктокеры из Екатеринбурга разочаровали кулинарных шефов

Представляясь, близнецы рассказали, что они у них 7,5 миллиона подписчиков и их видео набирают по 80 миллионов просмотров. Но повара сообщили, что в проекте будет участвовать только один из блогеров. Исход решила игра «Камень, ножницы, бумага», в шоу принял участие Артем.