В России детей со СМА начнут лечить за счет государства

В России детей со СМА начнут лечить за счет государства

Сегодня, 10:37ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Препарат «Спинраза» для лечения детей со СМА вошел в список жизненно необходимых лекарств на 2021 год. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

С 2021 года препарат начнут приобретать за счет федерального бюджета, ранее его обеспечением занимались регионы, сообщает RT.

Одна доза «Спинразы» стоит от 16 до 50 миллионов, это единственное лекарство для лечения СМА, зарегистрированное в России.

При этом сборы для больных не прекратят, так как препарат не может вылечить болезнь окончательно, его нужно принимать всю жизнь.

«Золгенсма» является единственным препаратом, который может окончательно вылечить больного, один укол стоит более двух миллионов долларов. Им можно вылечить детей не старше двух лет.

Напомним, Мише Бахтину из Екатеринбурга, у которого диагностировали СМА, поставили инъекцию «Спинразы», всего мальчику поставят четыре укола. Родители до Нового года надеются собрать средства на «Золгенсму».

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