Ушли и не вернулись: два подростка пропали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскиваются двое подростков.

15-летний Андрей Агалаков ушел 8 декабря в 18:30 из дома по улице Комсомольская, 4б. Подросток был одет в вязаную шапку с фиолетовыми надписями, темно-синий пуховик с капюшоном с серым мехом, серые спортивные трико и серые кроссовки.

Молодой человек имеет плотное телосложение, рост 160 см, серо-голубые глаза.

Особая примета: родинка на правой лопатке диаметром 2 см.

14-летняя Виктория Ильчишина самовольно покинула Центр соцпомощи семье и детям в Екатеринбурге 12 декабря в 14:00.

Приметы девушки: рост 164 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, крашеные каштановые волосы до плеч, короткая чёлка.

Виктория была одета в короткую куртку голубого цвета, красный шарф, без шапки, черные джинсы с порванными коленями и черно-белые кроссовки, сообщает поисковый отряд «Сокол».