Ушли и не вернулись: два подростка пропали в Екатеринбурге

8 декабря в Екатеринбурге пропал 15-летний Андрей Агалаков, а 12 декабря – 14-летняя Виктория Ильчишина.
В Екатеринбурге разыскиваются двое подростков.
15-летний Андрей Агалаков ушел 8 декабря в 18:30 из дома по улице Комсомольская, 4б. Подросток был одет в вязаную шапку с фиолетовыми надписями, темно-синий пуховик с капюшоном с серым мехом, серые спортивные трико и серые кроссовки.
Молодой человек имеет плотное телосложение, рост 160 см, серо-голубые глаза.
Особая примета: родинка на правой лопатке диаметром 2 см.
14-летняя Виктория Ильчишина самовольно покинула Центр соцпомощи семье и детям в Екатеринбурге 12 декабря в 14:00.
Приметы девушки: рост 164 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, крашеные каштановые волосы до плеч, короткая чёлка.
Виктория была одета в короткую куртку голубого цвета, красный шарф, без шапки, черные джинсы с порванными коленями и черно-белые кроссовки, сообщает поисковый отряд «Сокол».
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростков, сотрудники полиции просят обратиться по телефонам: +7 (343) 356-42-01, 02, 102 – ОП №1; 8 (963) 442-41-41, 8 (952) 735-53-34 – поисковый отряд «Сокол» или написать на почту: ppd-sokol@mail.ru.
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