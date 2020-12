В Нижнем Тагиле пожарные и волонтеры за год спасли более 400 человек

За 2020 год специалисты Центра защиты населения, пожарной охраны и волонтеры смогли оказать помощь свыше 400 жителям Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города.

728 раз за текущий год сотрудники Центра защиты населения совершали выезды на аварийно-спасательные работы, где оказывали необходимую помощь при чрезвычайных ситуациях, угрожающих здоровью граждан. Таким образом, им удалось спасти 281 человеческую жизнь. За 2020 год пожарные города сумели потушить 721 возгорание, что на 59 пожаров меньше, чем в 2019 году. В общей сложности, по словам начальника отдела гражданской защиты населения администрации города Андрея Мишина, спасатели помогли 79 людям. В текущем году добровольцы поискового отряда «Скорпион» помогли найти живым 61 человека. В связи с приближением Дня спасателя всех профессионалов наградили почетными грамотами и письмами главы города. Также 50 сотрудников, которые имеют отношение к сфере МЧС, наградили нагрудными знаками отличия поисково-спасательной службы. Напомним, служба спасения Нижнего Тагила готовится к новогодним праздникам. Работать спасатели будут в усиленном режиме. В Нижнем Тагиле в новогодние праздники спасатели будут работать в усиленном режиме

