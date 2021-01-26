В Екатеринбурге активисты не смогли оспрорить в суде статус аэровокзала «Уктус»

Напомним, вместо аэропорта «Уктус» в Екатеринбурге планируется постройка автовокзала «Золотой». Общественники подали в суд с просьбой сохранить здание и присвоить ему статус охраняемого, но Суд Октябрьского района принял решение в пользу регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Эксперты не увидели привлекательности данного объекта в архитектурном и культурном плане.