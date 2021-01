В Екатеринбурге активисты не смогли оспрорить в суде статус аэровокзала «Уктус»

В Екатеринбурге общественники проиграли апелляцию по статусу аэровокзала «Уктус».

Свердловский областной суд оставил неизменным решение суда предыдущей инстанции по иску от общественников из Екатеринбурга. Активисты требовали присвоить зданию статус архитектурного памятника и назначить объектом реестра культурного наследия, пишет Znak. Напомним, вместо аэропорта «Уктус» в Екатеринбурге планируется постройка автовокзала «Золотой». Общественники подали в суд с просьбой сохранить здание и присвоить ему статус охраняемого, но Суд Октябрьского района принял решение в пользу регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Эксперты не увидели привлекательности данного объекта в архитектурном и культурном плане. В Екатеринбурге не смогли спасти аэропорт Уктус от сноса ради «золотого» автовокзала

