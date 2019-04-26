Строители паркинга к ЧМ-2018 требуют банкротства свердловского УКС
В Свердловской области компания, которая построила паркинг к ЧМ-2018, требует банкротства Управления капитального строительства региона, сообщает УРБК.
Иск поступил в Арбитражный суд 25 апреля от ООО Строительная компания «Профит». Ранее компания обращалась в суд с иском к Управлению капстроительства о взыскании более 72 миллионов рублей и изменении условий государственного контракта на строительство подземной автостоянки на улице Татищева в Екатеринбурге. Организация является подрядчиком согласно договору, заключенному в сентябре 2015 года. Стоимость контракта составила более 634 миллионов рублей.
По мнению истца, работы были выполнены в увеличенном объеме, относительно заявленного заказчиком. Поэтому представители компании потребовали увеличения цены госконтракта. Суд счел данные требования неправомерными и взыскал с УКС 8,7 миллиона рублей за фактически выполненную, но не оплаченную работу.