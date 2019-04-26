Строители паркинга к ЧМ-2018 требуют банкротства свердловского УКС

Иск поступил в Арбитражный суд 25 апреля от ООО Строительная компания «Профит». Ранее компания обращалась в суд с иском к Управлению капстроительства о взыскании более 72 миллионов рублей и изменении условий государственного контракта на строительство подземной автостоянки на улице Татищева в Екатеринбурге. Организация является подрядчиком согласно договору, заключенному в сентябре 2015 года. Стоимость контракта составила более 634 миллионов рублей.