Клиенты банка «Нейва» выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле

Клиенты банка «Нейва» выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:57ОбществоФото: pixabay.com
Клиенты лишившегося лицензии банка «Нейва» занимают очередь в банке «Открытие» для получения выплат в Нижнем Тагиле.

26 апреля 2021 года у банка «Открытие» наблюдается примерно 40 клиентов банка «Нейва», сообщает АН «Между строк».

Очевидцы жалуются на долгое ожидание в очереди. Многие пришли к банку заранее.

Могли бы это всё организовать получше: например, одна организация приходит в 12:00, другая — через час. Пришла сюда к 9:00, вот уже 25 минут стою, и ещё ни один клиент не вышел. Это ж сколько времени здесь будут люди торчать, поделилась клиент банка «Нейва».

Некоторые из присутствующих уходили, когда поняли, что получение выплат займет много времени.

Я занял очередь в 8:30, был изначально четвёртым в очереди. Но когда все зашли, очередь сбилась. Сейчас очередь вообще никак не двигается. Стою здесь уже 30 минут,рассказал очевидец.

Представители банка отмечают, что ожидали такой наплыв народа, а длительное ожидание связано со сверкой данных.

Дальше всё будет проходить быстро: мы рассчитываем, что обслуживание одного клиента займёт минут 15, рассказала администратор банка «Открытие» Алёна Лофт.

Вкладчикам смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей, но в индивидуальных случаях сумма может быть увеличена до 10 миллионов рублей.

Для получения выплат вкладчик должен лично обратиться в банк-агент «Открытие», предоставив паспорт и заявление о выплате возмещения. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства.

Напомним, в Нижнем Тагиле снова открылся филиал лишившегося лицензии банка «Нейва» на проспекте Ленина, 61. Для получения выплат по вкладам физических и юридических лиц, клиенты могут обратиться с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а в пятницу с 9.00 до 17.00.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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