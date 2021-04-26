Клиенты банка «Нейва» выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле

Могли бы это всё организовать получше: например, одна организация приходит в 12:00, другая — через час. Пришла сюда к 9:00, вот уже 25 минут стою, и ещё ни один клиент не вышел. Это ж сколько времени здесь будут люди торчать, поделилась клиент банка «Нейва».