Клиенты банка «Нейва» выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле

26 апреля 2021 года у банка «Открытие» наблюдается примерно 40 клиентов банка «Нейва», сообщает АН «Между строк».
Очевидцы жалуются на долгое ожидание в очереди. Многие пришли к банку заранее.
Могли бы это всё организовать получше: например, одна организация приходит в 12:00, другая — через час. Пришла сюда к 9:00, вот уже 25 минут стою, и ещё ни один клиент не вышел. Это ж сколько времени здесь будут люди торчать, поделилась клиент банка «Нейва».
Некоторые из присутствующих уходили, когда поняли, что получение выплат займет много времени.
Я занял очередь в 8:30, был изначально четвёртым в очереди. Но когда все зашли, очередь сбилась. Сейчас очередь вообще никак не двигается. Стою здесь уже 30 минут,рассказал очевидец.
Представители банка отмечают, что ожидали такой наплыв народа, а длительное ожидание связано со сверкой данных.
Дальше всё будет проходить быстро: мы рассчитываем, что обслуживание одного клиента займёт минут 15, рассказала администратор банка «Открытие» Алёна Лофт.
Вкладчикам смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей, но в индивидуальных случаях сумма может быть увеличена до 10 миллионов рублей.
Для получения выплат вкладчик должен лично обратиться в банк-агент «Открытие», предоставив паспорт и заявление о выплате возмещения. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства.
Напомним, в Нижнем Тагиле снова открылся филиал лишившегося лицензии банка «Нейва» на проспекте Ленина, 61. Для получения выплат по вкладам физических и юридических лиц, клиенты могут обратиться с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а в пятницу с 9.00 до 17.00.