Поджигатель и убийца восьми человек из Екатеринбурга обжаловал пожизненный приговор

Александр Понкратов из Екатеринбурга, который приговорен к пожизненному заключению за поджог дома и убийство восьми человек, подал апелляцию на свой приговор.

В своем письме адвокату уралец заявил, что считает приговор несправедливым. По его словам, он не совершал поджог домов. Об этом Е1 сообщил его адвокат Игорь Упоров. Адвокат акцентирует внимание на том, что из восьми поджогов Александра признали виновным лишь в одном. После задержания пожары продолжили происходить практически в тех же местах. Также сначала екатеринбуржцу вменялось совершение семи поджогов, однако пять уголовных дел были прекращены на стадии следствия. В результате по одному из дел мужчину оправдали, а по другому осудили. Игорь Упоров отметил, что присяжные противоречили сами себе. Они выносят взаимоисключающие вердикты по тем же признательным показаниям. Напомним, в марте 2020 года серия пожаров деревянных домов привела к гибели восьми человек. Подозреваемый Александр Понкратов, работающий застройщиком, дал признательные показания, однако позже отказался от них. Обвиняемый в поджогах и массовом убийстве екатеринбуржец попросил суда присяжных

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