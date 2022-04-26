Родители детсадовцев в Екатеринбурге обвинили воспитателя в насилии над детьми

Родители утверждают, что другие дети тоже жаловались, пишет Ура.ру со ссылкой на отца девочки. О том, что происходит в детском саду мужчина узнал случайно, когда информация об этом появилась в родительском чате. Он пытался расспросить дочку, но она молчала, а через несколько дней призналась.