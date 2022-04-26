Родители детсадовцев в Екатеринбурге обвинили воспитателя в насилии над детьми

Родители утверждают, что другие дети тоже жаловались, пишет Ура.ру со ссылкой на отца девочки. О том, что происходит в детском саду мужчина узнал случайно, когда информация об этом появилась в родительском чате. Он пытался расспросить дочку, но она молчала, а через несколько дней призналась.
Дочь просила никому о происходящем не рассказывать, так как воспитатель их запугала. По словам мужчины, подобные заявления есть и от других детей. Некоторые подтверждали, по словам папы, но просили не поднимать шума, так как скоро выпускной. Однако мужчина считает иначе.
При обращении к заведующей, было проведено собрание «конфликтной комиссии», на которой факты насилия отрицались. Однако, по словам папы девочки, они уже обращались к родителям и просили не поднимать шума.
Член комиссии мне сказал: «Влупите разочек своей дочке». Предложение бить ребенка дома, чтобы в садике он вел себя хорошо и тогда его не будут бить воспитатели, лично у меня вызвало шок!возмутился мужчина.
В результате девочка была переведена в другой садик и посещает психолога. Также отец обратился в департамент образования Екатеринбурга и попросил провести проверку, но ее не последовало.
В полиции заявили, что по данному факту будет проведена проверка.