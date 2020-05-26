В Нижнем Тагиле в сквере у медицинского колледжа планируется создать «Аллею рандеву»

Концепция обустройства территории была представлена специалистами Центра развития туризма, а разработкой занимался МБУ «Тагилгражданпроект».

Проект получил название «Аллея рандеву». Он был представлен на совещании директором компании-разработчика Евгением Малекиным.

Он отметил, что участок для благоустройства имеет площадь 6 360 квадратных метра и поделен на несколько функциональных зон. Так, в прогулочной зоне будут созданы пешеходные дорожки, вымощенные разноцветной тротуарной плиткой, в событийной появится многоуровневая площадка со сценой.

Конструкция, созданная из палубной доски, по стилистике похожа на тематику набережной. Ее продолжением станет новый сквер. На входе и по территории будут расположены декоративные арки, качели и полукруглые скамьи.

Кроме того, по периметру располагаются оригинальные светильники со светодиодными панелями. В проекте большое внимание уделено ландшафтному дизайну.

Сотрудники МБУ «Служба экологической безопасности» предложили создать сад непрерывного цветения. Специалисты уверены, что в условиях уральского климата можно создать декоративные композиции, которые будут стойко переносить любые погодные условия. На данный момент дизайнеры занимаются оценкой экологического потенциала участка, подбирают растения и их цветовую гамму.

Заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов сообщил, что проект будет доработан и потом его включат в заявку на дополнительное финансирование объектов благоустройства в 2020 году.