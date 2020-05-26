В Свердловской области с 15 июня стартует поэтапное открытие детских лагерей
В Свердловской области загородные лагеря начнут принимать детей с 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
При этом, расположенные в городе лагеря дневного пребывания откроются только в июле.
Также отмечается, что выезжать за пределы области на отдых детям будет разрешено с 1 июля.
В первую очередь прием детей начнется на тех территориях, где эпидемиологическая обстановка наиболее благоприятная.
В оперштабе заявили, что региональное Министерство образования разработало проект декларации безопасной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей. В ней предусматривается соблюдение санитарно-гигиенических требований, а также требования к санитарной обработке помещений и организации питания, порядок действий медработников и администрации при подозрение на заболевание коронавирусом.
Участие в летней кампании смогут принять только те организации, которые примут данную декларацию.
В этом году для организации оздоровительной компании в регионе выделено 2,5 млрд рублей из регионального и местных бюджетов. Ожидается, что в лагерях на отдыхе побывает 416 тысяч детей.