В Свердловской области с 15 июня стартует поэтапное открытие детских лагерей

При этом, расположенные в городе лагеря дневного пребывания откроются только в июле.

Также отмечается, что выезжать за пределы области на отдых детям будет разрешено с 1 июля.

В первую очередь прием детей начнется на тех территориях, где эпидемиологическая обстановка наиболее благоприятная.

В оперштабе заявили, что региональное Министерство образования разработало проект декларации безопасной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей. В ней предусматривается соблюдение санитарно-гигиенических требований, а также требования к санитарной обработке помещений и организации питания, порядок действий медработников и администрации при подозрение на заболевание коронавирусом.

Участие в летней кампании смогут принять только те организации, которые примут данную декларацию.