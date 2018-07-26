Участок улицы М. Горького в Нижнем Тагиле будет закрыт на ремонт с 1 августа

С 1 августа планируется закрыть участок улицы Максима Горького от ул. Высокогорская до ул. Быкова.

26 июня состоялся комиссионный объезд в рамках запланированного ремонта дороги по улице Максима Горького на Вые. Представители управления городского хозяйства, подрядных организаций, ГИБДД и общественники обсудили вопросы о предстоящем ремонте дороги и осуществлении движения общественного транспорта.

Обсуждалось, как будут идти работы на участке от Выскогорской до Быкова. Маршруты движения общественного транспорта будут изменены,сообщил участник объезда.