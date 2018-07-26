Участок улицы М. Горького в Нижнем Тагиле будет закрыт на ремонт с 1 августа

Участок улицы Максима Горького от ул. Высокогорской до ул. Быкова в Нижнем Тагиле будет закрыт на ремонт с 1 августа. Маршрут автобуса № 7 будет изменен, он будет проходить через улицу Верхняя Черепанова.
С 1 августа планируется закрыть участок улицы Максима Горького от ул. Высокогорская до ул. Быкова.
26 июня состоялся комиссионный объезд в рамках запланированного ремонта дороги по улице Максима Горького на Вые. Представители управления городского хозяйства, подрядных организаций, ГИБДД и общественники обсудили вопросы о предстоящем ремонте дороги и осуществлении движения общественного транспорта.
Обсуждалось, как будут идти работы на участке от Выскогорской до Быкова. Маршруты движения общественного транспорта будут изменены,сообщил участник объезда.
С 1 августа и до окончания работ порядная организация «Уралстроймонтаж» закрывает участок улицы Максима Горького между улицами Высокогорская и Быкова. Автобус № 7, который следует до Черемшанки, будет ходить через улицу Верхняя Черепанова.