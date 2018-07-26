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Участок улицы М. Горького в Нижнем Тагиле будет закрыт на ремонт с 1 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Участок улицы М. Горького в Нижнем Тагиле будет закрыт на ремонт с 1 августа

Сегодня, 13:12Общество
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