Екатеринбургские СМИ попросили руководство МВД взять на контроль дело Беззуба

Журналисты связывают нападение именно с общественной деятельностью Беззуба. В обращении говорится, что данное преступление воспринимается как попытка запугать остальных общественных деятелей.

Напомним, на общественника напали 24 июля. Двое неизвестных избили молодого человека, а затем забрали рюкзак, инсценируя ограбление. Беззуб связывает происшествие со своей общественной деятельностью, так как во время обсуждения строительства храма Святой Екатерины ему угрожал депутат гордумы Александр Колесников.