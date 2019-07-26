Екатеринбургские СМИ попросили руководство МВД взять на контроль дело Беззуба
В Екатеринбурге руководители СМИ обратились к и. о. начальника ГУ МВД по региону Владимиру Миронову с просьбой взять на особый контроль дело о нападении на общественника Алексея Беззуба, сообщает издание Znak.
Журналисты связывают нападение именно с общественной деятельностью Беззуба. В обращении говорится, что данное преступление воспринимается как попытка запугать остальных общественных деятелей.
Обращение подписали шеф-редактор Znak Дмитрий Колезев, главный редактор портала E1 Татьяна Дрогаева, главный редактор «РБК Екатеринбург» Богдан Кульчицкий, главный редактор радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев, директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов, главный редактор 66.ру Дмитрий Шлыков.
Напомним, на общественника напали 24 июля. Двое неизвестных избили молодого человека, а затем забрали рюкзак, инсценируя ограбление. Беззуб связывает происшествие со своей общественной деятельностью, так как во время обсуждения строительства храма Святой Екатерины ему угрожал депутат гордумы Александр Колесников.