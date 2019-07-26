Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»

Жалобу на ведущего подал адвокат из Екатеринбурга Андрей Бельянский. Прокуратура перенаправила материалы в свердловское ГУ МВД РФ. По результатам проверки МВД определит будут ли ведущего привлекать к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

В мае Соловьев в эфире радио «Вести FM» назвал протестующих против строительства храма у театра Драмы бесами и напомнил, что в столице Урала расстреляли царскую семью.