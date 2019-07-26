Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»
Сегодня, 14:58ОбществоФото: Скриншот видео телеканала Россия
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Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Жалобу на ведущего подал адвокат из Екатеринбурга Андрей Бельянский. Прокуратура перенаправила материалы в свердловское ГУ МВД РФ. По результатам проверки МВД определит будут ли ведущего привлекать к ответственности по статье «Мелкое хулиганство».
В мае Соловьев в эфире радио «Вести FM» назвал протестующих против строительства храма у театра Драмы бесами и напомнил, что в столице Урала расстреляли царскую семью.
Белянский посчитал эти слова оскорбительными. Если в МВД найдут нарушения, то можно будет обратиться в генпрокуратуру с требованием удались запись эфира и ограничить доступ к сайту радио «Вести FM».
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