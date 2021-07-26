Осужденные свердловской колонии спели рэп и сняли клип о вакцинации от коронавируса

К свердловчанам с призывом принять участие в массовой вакцинации от коронавируса обратились осужденные ИК № 16 города Краснотурьинска.
Женщины из ИК написали текст для песни в стиле рэп. В студии кабельного телевидения «Отражение» записали на нее видеоклип. Студия создана при исправительном учреждении. После записи опубликовали видео на YouTube.
Лекции и просветительские беседы по профилактике коронавируса и необходимости соблюдения правил санитарной безопасности в данном учреждении проводятся регулярно, отметили в пресс-службе регионального управления ГУФСИН.
Напомним, Минтруд РФ разрешил отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 без сохранения заработной платы. Работодатель может оправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск, если тот не предоставил в срок документы о прививке от коронавируса, либо справку, подтверждающую наличие медотвода.