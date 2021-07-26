Состав судей Уставного суда будет сокращён в Свердловской области

Состав судей Уставного суда будет сокращён в Свердловской области
Состав судей Уставного суда будет сокращён в Свердловской области
Сегодня, 14:15ОбществоФото: 1МI
Число судей в Уставном суде Свердловской области уменьшится на два человека. Депутаты регионального заксобрания примут поправки в областной закон во время заседания 27 июля 2021 года.

Кроме судей, сократится и аппарат суда. В пояснительной записке к законопроекту указано, что с целью снижения расходов регионального бюджета планируется сокращение двух должностей судей Уставного суда, двух должностей советников судей, а также двух должностей сотрудников аппарата Уставного суда.

Таким образом, в коллегии останутся лишь 3 сотрудника, пишет Ура.ру.

Де-факто указанные сотрудники останутся при своих должностях. На сайте Уставного суда в настоящее время в организации и сейчас только три функционирующих сотрудника: председатель, его заместитель и назначенный на должность судьи осенью 2020 года бывший начальник управления Генпрокуратуры в УрФО. Также в ведомстве работают всего два советника.

Напомним, исходя из федерального законодательства, с 1 января 2023 года Уставный суд прекратит свою деятельность.

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