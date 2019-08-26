Покрас Лампас отложил свой визит в Екатеринбург из-за угроз
Сегодня, 14:47ОбществоФото: организаторы фестиваля «Стенограффия»
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Уличный художник Покрас Лампас отложил свой визит в Екатеринбург из-за ситуации вокруг «Супрематического креста», сообщает «Московский Комсомолец».
Сюжеты: Екатеринбург
26 августа художник должен был прибыть в Екатеринбург и заняться восстановлением своей работы, которую повредили коммунальщики. Однако в минувшие выходные на улицы города вышли активисты, выступающие против восстановления арт-объекта.
Координатор фестиваля «Стенограффия» Анна Клец подчеркнула, что было принято решение взять перерыв, чтобы настроить диалог с протестующими.
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