Росстат рассказал о дефиците мужчин в регионах России

Показатели связаны с высокой смертностью мужского населения. В возрасте от 0 до 4 лет на одну тысячу мальчиков приходится 947 девочек, а уже в возрасте от 20 до 25 лет на тысячу мужчин приходится 1 023 женщины. С возрастом показатель увеличивается.