Росстат рассказал о дефиците мужчин в регионах России

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Согласно данным Росстата, к 2036 году в регионах России ожидается дефицит мужчин, пишет РИА «Новости».
В настоящий момент на тысячу мужчин приходится 1 154 женщины. Исключением стала Чукотка, там на тысячу мужчин приходится 956 женщин.
Показатели связаны с высокой смертностью мужского населения. В возрасте от 0 до 4 лет на одну тысячу мальчиков приходится 947 девочек, а уже в возрасте от 20 до 25 лет на тысячу мужчин приходится 1 023 женщины. С возрастом показатель увеличивается.
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