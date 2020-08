Отца Сергия уличили во лжи о принадлежности земель Среднеуральского монастыря

Секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) заявил, что земля, но которой находится скандальный Среднеуральский женский монастырь, принадлежит Екатеринбургской епархии, пишет «Уралинформбюро».

В своих видеороликах отец Сергий заявил, что монастырская земля находится в аренде. Однако по словам Вениамина, земля епархиальная, никаких частных участков там нет, все они поставлены на кадастровый учет. Представители официальной церкви считают, что схимонах незаконно захватил монастырь и опровергают информацию о том, что Сергий там прописан, ему ничего не мешает покинуть обитель. Скандал вокруг отца Сергия начал развиваться после того, как он в своих проповедях на YouTube проклял сторонников самоизоляции, призывал людей выходить на улицы, а также нелестно высказывался в отношении первых лиц государства, а также РПЦ. В результате он был лишен сана, но Среднеуральский женский монастырь не покинул.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter