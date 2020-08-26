Отца Сергия уличили во лжи о принадлежности земель Среднеуральского монастыря

Отца Сергия уличили во лжи о принадлежности земель Среднеуральского монастыря

Сегодня, 12:20ОбществоPhoto: Яндекс карты
Секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников) заявил, что земля, но которой находится скандальный Среднеуральский женский монастырь, принадлежит Екатеринбургской епархии, пишет «Уралинформбюро».

В своих видеороликах отец Сергий заявил, что монастырская земля находится в аренде. Однако по словам Вениамина, земля епархиальная, никаких частных участков там нет, все они поставлены на кадастровый учет.

Представители официальной церкви считают, что схимонах незаконно захватил монастырь и опровергают информацию о том, что Сергий там прописан, ему ничего не мешает покинуть обитель.

Скандал вокруг отца Сергия начал развиваться после того, как он в своих проповедях на YouTube проклял сторонников самоизоляции, призывал людей выходить на улицы, а также нелестно высказывался в отношении первых лиц государства, а также РПЦ. В результате он был лишен сана, но Среднеуральский женский монастырь не покинул.

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Екатеринбург
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