Пропавший 4 месяца назад пермяк найден живым под Екатеринбургом

На одной из улиц поселка местная жительница обратила внимание на мужчину, который вел себя так, словно потерялся. При расспросе он смог назвать свои имя, фамилию, год рождения и примерный адрес в Перми.

Женщина обратилась на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт», и волонтеры нашли в Перми сына и жену потерявшегося пенсионера. Как оказалось, мужчина пропал в мае 2018 года и числился пропавшим без вести.