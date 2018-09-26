Пропавший 4 месяца назад пермяк найден живым под Екатеринбургом

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В поселке Полевой под Екатеринбургом найден живым 68-летний Василий Николаевич Горгун, который пропал четыре месяца назад в Перми.
Сюжеты: Екатеринбург
На одной из улиц поселка местная жительница обратила внимание на мужчину, который вел себя так, словно потерялся. При расспросе он смог назвать свои имя, фамилию, год рождения и примерный адрес в Перми.
Женщина обратилась на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт», и волонтеры нашли в Перми сына и жену потерявшегося пенсионера. Как оказалось, мужчина пропал в мае 2018 года и числился пропавшим без вести.
Сын забрал отца домой. Однако пенсионер так и не смог вспомнить — как оказался в Свердловской области, пишет 59.ru.
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