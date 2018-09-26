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Рецидивисты из Кушвы получили 39 лет на двоих за убийство пенсионерки и ее внука
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рецидивисты из Кушвы получили 39 лет на двоих за убийство пенсионерки и ее внука

Сегодня, 14:40Общество
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