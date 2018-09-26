Рецидивисты из Кушвы получили 39 лет на двоих за убийство пенсионерки и ее внука
Жители Кушвы приговорены к лишению свободы за убийство 79-летней пенсионерки и ее внука.
Установлено, что летом 2017 года ранее судимые жители Кушвы вступили в сговор с целью нападения на 79-летнюю пенсионерку и ее внука. 6 июля, вооружившись ножом, перчатками и скотчем злоумышленники направились к дому жертв.
Обманом сообщники проникли в жилище, связали молодого мужчину и пожилую женщину и приступили к пыткам. Рецидивисты избивали пенсионерку и ее сына, пытаясь получить информацию о том, где хранятся денежные средства. Не услышав желаемого, мужчины убили хозяйку дома и ее родственника.
Подсудимые признаны виновными по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Один из них получил наказание на срок 19 лет 1 месяц лишения свободы, а второй – 20 лет и 1 месяц. Оба преступника будут отбывать срок в колонии строгого режима. В дополнение к основному наказанию суд назначил убийцам ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.