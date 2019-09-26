В Нижнем Тагиле ищут организатора городских ярмарок на 2020 год. «Желающих особо нет»

Для мероприятий определены четыре площадки: у КДК «Современник, у ДК «Юбилейный», а также на Ленинградском проспекте, 95 и по улице Юности. Стоимость за торговое место может установить сам организатор.

Организация ярмарок — дело замороченное. Поэтому желающих особо много нет, сообщила начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг Марина Карелина.

По её словам, в прошлом году было подано три заявки, одна не прошла по конкурсу, потому что условия были дорогие. Выигрывает тот, кто предоставляет условия дешевле.

У нас есть постоянные организаторы, это «Уральские выставки Екатеринбурга» и Торгово-промышленная палата. Ещё заявлялся индивидуальный предприниматель из Каменск-Уральска, но у него были такие (дорогие — прим.ред.) цены!рассказала Марина Карелина.

Заявки на участие рассматривает специальная комиссия, состоящая из восьми человек. На данный момент определены трое: председатель Людмила Абдулкадырова, заместитель Марина Карелина и секретарь Кристина Ильиных. Остальные члены комиссии назначаются по согласованию.