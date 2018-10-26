Водитель отрицает вину: родные погибшей 70-летней тагильчанки ищут очевидцев ДТП

Женщина переходила дорогу на перекрестке улиц Пархоменко-Красная в Нижнем Тагиле, когда водитель ВАЗ-2111 сбил её. Пострадавшая в момент аварии двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. На данном участке дороги были установлены искусственные неровности после гибели 6-летнего ребенка в августе 2012 года.