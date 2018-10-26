Водитель отрицает вину: родные погибшей 70-летней тагильчанки ищут очевидцев ДТП
Сегодня, 17:03ОбществоФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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Водитель ВАЗ-2111, допустивший наезд на 70-летнюю тагильчанку на улице Пархоменко, отрицает свою вину. Родственники погибшей разыскивают очевидцев происшествия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель ВАЗ-2111, сбивший 11 октября 70-летнюю жительницу Нижнего Тагила, не признает свою вину.
Женщина переходила дорогу на перекрестке улиц Пархоменко-Красная в Нижнем Тагиле, когда водитель ВАЗ-2111 сбил её. Пострадавшая в момент аварии двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. На данном участке дороги были установлены искусственные неровности после гибели 6-летнего ребенка в августе 2012 года.
Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в городскую больницу №2, но она скончалась от полученных травм.
Родственники погибшей женщину просят откликнуться свидетелей ДТП. Всех, кто стал свидетелем наезда, сообщит по телефонам: 8 900 212 51 31 или 02.
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