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Водитель отрицает вину: родные погибшей 70-летней тагильчанки ищут очевидцев ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель отрицает вину: родные погибшей 70-летней тагильчанки ищут очевидцев ДТП

Сегодня, 17:03ОбществоФото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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