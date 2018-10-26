Застройщик из Каменска-Уральского обвиняется в хищении 97 млн рублей

Следствие считает, что генеральный директор ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2» получил разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов на территории Каменска-Уральского и с октября 2014 года по январь 2017 года под видом долевого участия собирал деньги с граждан. После этого руководитель перевел средства на расчетные счета юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок.