Застройщик из Каменска-Уральского обвиняется в хищении 97 млн рублей
Генеральный директор ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2», занимающегося долевым строительством двух многоквартирных домов, обвиняется в хищении более 97 млн рублей.
Следствие считает, что генеральный директор ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2» получил разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов на территории Каменска-Уральского и с октября 2014 года по январь 2017 года под видом долевого участия собирал деньги с граждан. После этого руководитель перевел средства на расчетные счета юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок.
Сдача домов в эксплуатацию планировалась на 4 кварталы 2016 и 2017 годов. Но в настоящий момент здания не достроены.
Прокуратура Каменска-Уральского утвердила и направила в суд обвинительное заключение в отношении руководителя фирмы-застройщика по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он обвиняется в причинении ущерба 62 потерпевшим на сумму свыше 97,8 млн рублей, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.