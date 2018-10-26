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Застройщик из Каменска-Уральского обвиняется в хищении 97 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Building construction site cranes architecture 768815

Застройщик из Каменска-Уральского обвиняется в хищении 97 млн рублей

Сегодня, 14:09ОбществоФото: maxpixel.net
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