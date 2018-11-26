Хотел расслабиться: салдинец получил пять лет строгого режима за хранение наркотиков

Мужчина вместе с сожительницей снимал дом в одном из коллективных садов в Верхней Салде. Там он и был задержан полицейскими. При нем был сверток, как показала экспертиза, в свертке находился синтетический наркотик.

Салдинец рассказал, что наркотик он купил для себя, чтобы расслабляться. Его гражданская жена была не против и, несмотря на беременность, а затем и на родившегося ребенка, сама употребляла запрещенное вещество.

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и грабежи. Информация о сожительнице мужчины передана в отдел по делам несовершеннолетних.