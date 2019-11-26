ФСБ в Верхней Пышме нашла тайник с боеприпасами
Сегодня, 11:23ОбществоФото: УФСБ по Свердловской области
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В Верхней Пышме сотрудники УФСБ и ГУ МВД обнаружили тайник с боеприпасами, сообщает пресс-служба ведомства.
В тайнике найдены и изъяты четыре гранаты Ф-1 и семь гранат РГД-5. Сейчас силовики занимаются поиском лиц, причастных к организации подземного тайника.
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Напомним, весной жительница пригорода Нижнего Тагила добровольно сдала в полицию арсенал оружия, ранее принадлежавший ее супругу. Тайник женщина обнаружила после смерти мужа.
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