В Нижнем Тагиле на владельца цеха по производству дверей заведено уголовное дело

Осенью прошлого года в цехе предприятия в Черноисточинске с разницей в несколько недель двое рабочих получили травмы на производстве. Один мужчина лишился пальцев на руке, а второму раздробило фаланги. Мужчины использовали китайский листогиб, оборудование не соответствовало ГОСТу – отсутствовали оградители от режущих частей оборудования.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда». Если владельца предприятия признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком до одного года, либо штраф до 400 тысяч рублей.