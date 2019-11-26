В Нижнем Тагиле на владельца цеха по производству дверей заведено уголовное дело
Сегодня, 14:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет Пригородного района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело в отношении владельца цеха по производству дверей после инцидента с травмированием двоих рабочих, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Осенью прошлого года в цехе предприятия в Черноисточинске с разницей в несколько недель двое рабочих получили травмы на производстве. Один мужчина лишился пальцев на руке, а второму раздробило фаланги. Мужчины использовали китайский листогиб, оборудование не соответствовало ГОСТу – отсутствовали оградители от режущих частей оборудования.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда». Если владельца предприятия признают виновным, ему грозит лишение свободы сроком до одного года, либо штраф до 400 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратура обязала провести на предприятии собственное расследование. Это необходимо для выплаты сотрудникам компенсации. Пока предприниматель выплатил только штраф в размере тех тысяч рублей.
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