Две детские поликлиники в Нижнем Тагиле закупят мебель на 1 млн рублей

На сайте госзакупок размещена информация о том, что две детские поликлиники в Нижнем Тагиле, на Вагонке и Тагилстрое, ищут подрядчика для поставки корпусной и мягкой мебели. Общая сумма на осуществление закупки составляет 1 млн рублей.

20 декабря определилась организация, которая закупит для медучреждений корпусную мебель. Победителем аукциона стал ИП Гамова К.В. Начальная сумма контракта была 927 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель снизил ее до 709 тысяч рублей.

Подрядчик поставит для двух поликлиник – на улице Окунева, 32 и Тагилстроевской, 4 – стойки для администратора, рецепции и гардероба, стол для сотрудника на выдаче больничных листов, 50 шкафов для документов, 20 шкафов для одежды, пять стеклянных перегородок и 70 стулов.