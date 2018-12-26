Две детские поликлиники в Нижнем Тагиле закупят мебель на 1 млн рублей
В детских поликлиниках на улице Окунева, 32 и Тагилстроевской, 4 в Нижнем Тагиле появится новая корпусная и мягкая мебель. Общая сумма закупок составит 1 млн рублей.
На сайте госзакупок размещена информация о том, что две детские поликлиники в Нижнем Тагиле, на Вагонке и Тагилстрое, ищут подрядчика для поставки корпусной и мягкой мебели. Общая сумма на осуществление закупки составляет 1 млн рублей.
20 декабря определилась организация, которая закупит для медучреждений корпусную мебель. Победителем аукциона стал ИП Гамова К.В. Начальная сумма контракта была 927 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель снизил ее до 709 тысяч рублей.
Подрядчик поставит для двух поликлиник – на улице Окунева, 32 и Тагилстроевской, 4 – стойки для администратора, рецепции и гардероба, стол для сотрудника на выдаче больничных листов, 50 шкафов для документов, 20 шкафов для одежды, пять стеклянных перегородок и 70 стулов.
Для закупки мягкой мебели подрядчик еще не определен. Электронный аукцион состоится 17 января 2019 года. По условиям контракта подрядчик будет обязан поставить в поликлинику на Окунева, 32 четыре кресла, один трехместный диван, шесть прямых и угловых модуля, шесть двухместных диванов, 57 одно- и двухместных банкеток. Начальная цена контракта – 321 тысяч рублей. Срок поставки всей мебели – до 28 февраля.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости