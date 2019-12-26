Сидели в темноте. На Урале двое мужчин прятались от приставов в ванной
Сегодня, 09:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Каменске-Уральском судебные приставы нашли двоих мужчин — один из них скрывался от уплаты долгов, а второй был осужден за угон, сообщает УФССП по региону.
Судебные приставы в Каменске-Уральском разыскивали мужчину, скрывающегося от уплаты алиментов. Придя по имеющемуся у них адресу, они застали в квартире женщину, которая пояснила, что кроме нее в квартире никого нет. При осмотре помещения приставы обнаружили в ванной двоих мужчин. Они сидели в темноте.
Оказалось, что один из них — должник по алиментам, а второй был осужден на 2,5 года лишения свободы за угон, однако не явился на оглашение приговора и находился в розыске. Один мужчина доставлен в полицию, второй — к дознавателю.
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