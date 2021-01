В Верхней Салде Минприроды установит причины выхода из берегов реки Озерка

Администрация Верхней Салды подключила к решению проблемы подтопления участков рекой Озерка Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает администрация Верхнесалдинского городского округа.

Первые обращения о подтоплении участков в администрацию округа поступили в декабре 2020 года. 28 декабря 2020 года руководство Верхней Салды написало заявление в полицию с целью выявить возможные источники сброса в реку Озерку. Были взяты пробы воды, анализ которых показал наличие в воде бытовых и сельскохозяйственных примесей. Река Озерка маловодная и поэтому промерзает во время морозов, затем вода пробивает путь вне русла и вытекает сверху по наледи. Службы городского хозяйства МУП «Гор. УЖКХ» и МО «Верхнесалдинский» промывают реку и пропускают воду с подтопленных участков. 26 января представители Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в ответ на обращение администрации провели на территории контрольные мероприятия, чтобы установить причины ситуации. Мы отдаём себе отчёт, что сегодня сможем устранить проблемы граждан только локально, поэтому нужно оперативно реагировать на все обращения и находить ресурсы для решения вопросов,пояснил глава Вернесалдинского городского округа Константин Носков. По его словам, необходимо в весенне-летний период прочистить русло реки. Теперь администрация направит в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области письмо с просьбой в летние месяцы обследовать русло реки Озерка, чтобы определить необходимость его углубления. Напомним, местные жители в Верхней Салде сами прорубают новое русло реки Озерка с помощью бензопилы и лопаты. Опять потоп: жители Верхней Салды борются со стихией бензопилой и лопатой

