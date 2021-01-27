В Верхней Салде Минприроды установит причины выхода из берегов реки Озерка

Были взяты пробы воды, анализ которых показал наличие в воде бытовых и сельскохозяйственных примесей. Река Озерка маловодная и поэтому промерзает во время морозов, затем вода пробивает путь вне русла и вытекает сверху по наледи. Службы городского хозяйства МУП «Гор. УЖКХ» и МО «Верхнесалдинский» промывают реку и пропускают воду с подтопленных участков.