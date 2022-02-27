Компания Google отключила монетизацию для государственных СМИ России

США продолжают вводить новые санкции в отношении России из-за военной операции на Украине. Одной из новых ограничительных мер стало отключение монетизации сервисов Google, которые используются, в том числе государственными СМИ РФ. Одна из таких платформ — популярный видеохостинг YouTube.
Получать доходы от рекламы больше не получится. Представитель компании Google Майкл Асиман заявил, что это касается всех предоставляемых сервисов и не исключил расширения списка СМИ, которые подвергнут санкциям, если сочтут это нужным. Ранее монетизацию российским государственным СМИ перекрыла американская Meta, владелец соцсети Facebook, сообщает РИА со ссылкой на агентство Reuters.
Между тем военная операция на Украине продолжается. По сообщениям Кремля и Министерства обороны России, идет процесс разоружения националистических формирований, представляющих угрозу безопасности Донецкой и Луганской народных республик.