Компания Google отключила монетизацию для государственных СМИ России

Получать доходы от рекламы больше не получится. Представитель компании Google Майкл Асиман заявил, что это касается всех предоставляемых сервисов и не исключил расширения списка СМИ, которые подвергнут санкциям, если сочтут это нужным. Ранее монетизацию российским государственным СМИ перекрыла американская Meta, владелец соцсети Facebook, сообщает РИА со ссылкой на агентство Reuters.