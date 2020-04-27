Куйвашев попросил Мишустина не отдавать Уральский НИИ ОММ под лечение коронавируса
Сегодня, 19:59ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области попросил премьер-министра Михаила Мишустина исключить Уральский НИИ ОММ из списка организаций, подлежащих перепрофилированию под госпитали для больных коронаиврусом. Об этом Евгений Куйвашев написал в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Глава региона отметил, что предложил вместо НИИ включить в список Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии в Екатеринбурге.
Надеюсь, нам удастся найти компромисс. Буду стоять на своём. Институт будет сохранен, написал Куйвашев.
Напомним, что пациентки и врачи НИИ ОММ создали петицию против перепрофилирования учреждения, которую подписали более 7,5 тысяч человек.
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