Куйвашев попросил Мишустина не отдавать Уральский НИИ ОММ под лечение коронавируса

Глава региона отметил, что предложил вместо НИИ включить в список Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии в Екатеринбурге.

Надеюсь, нам удастся найти компромисс. Буду стоять на своём. Институт будет сохранен, написал Куйвашев.