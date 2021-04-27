Следователи проверяют родственников погибшего от гранаты новоуральца

Следователи проверяют родственников погибшего от гранаты новоуральца
Следователи проверяют родственников погибшего от гранаты новоуральца
Сегодня, 13:30ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Следователи выясняют, откуда в квартире погибшего от взрыва гранаты жителя Новоуральска взялось боевое оружие. Допрашиваются родные мужчины.

Следственным комитетом установлено, что погибший 39-летний Виктор не имел отношения к террористическим организациям. Однако, возможно кто-то из его родственников мог служить в горячих точках.

На данный момент, установить откуда граната попала в квартиру не удалось, уголовное дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности. Во время трагедии в квартире никого, кроме погибших не было.

Назначена взрывотехническая экспертиза. По ее окончанию будет достоверно установлено, почему произошел взрыв, рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель следственного отдела СК по ЗАТО Новоуральск Егор Порошин.

Напомним, 24 апреля вечером в квартире на улице Садовая в Новоуральске произошел взрыв гранаты. При этом погиб хозяин жилья и его знакомая. У мужчины остался ребенок-инвалид.

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