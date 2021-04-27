Тагильчане высадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне

Акция является инициативой Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. В память о тех, кто погиб во время войны, 14 мая жители городов, волонтёры и активисты высадят около 27 миллионов деревьев, рассказал редакции TagilCity.tu руководитель проекта «Чистый Урал» Дмитрий Есин.