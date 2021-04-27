Тагильчане высадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне
Сегодня, 22:13ОбществоФото: pixabay

Тагильчане высадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне

В Нижнем Тагиле состоится международная акция «Сад памяти». Она посвящена погибшим в Великой Отечественной войне.

Акция является инициативой Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. В память о тех, кто погиб во время войны, 14 мая жители городов, волонтёры и активисты высадят около 27 миллионов деревьев, рассказал редакции TagilCity.tu руководитель проекта «Чистый Урал» Дмитрий Есин.

Напомним, Всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая должна была состояться в офлайн формате 9 мая, перенесли. Однако акция в онлайне все же пройдет в День Победы.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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