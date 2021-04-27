Вывоз собранного мусора на субботниках в муниципалитетах организует регоператор

Спецрейсы для вывоза прошлогодней листвы и веток, а также прочего мусора, собранного на городских субботниках в муниципалитетах, организовал регоператор «Рифей» по договорам с администрациями.

Договоры на транспортировку отходов, собранных на субботниках, региональный оператор заключил с администрациями Краснотурьинска и Черноисточинской администрацией Горноуральского городского округа, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей». До 30 апреля такие договоры по распоряжению МинЖКХ Свердловской области должны заключить до 30 апреля все муниципальные образования региона. Растительный мусор, собранный на субботниках, не входит в норматив коммунальной услуги пообращению с ТКО. Это значит, что такие отходы убирают в рамках работ по благоустройству территорий. Управляющие компании и администрации муниципалитетов должны самостоятельно оплачивать транспортировку и захоронение этого вида отходов, пояснил регоператор. Фото: Пресс-служба компании «Рифей» На полигонах растительные отходы размещают отдельно от ТКО в соответствии с правилами пожарной безопасности, поэтому важно не складировать мешки с листвой и ветки в контейнеры, отметили специалисты «Рифея». В данный момент региональный оператор направил в администрации муниципалитетов АПО-1 проекты договоров на услугу обращения с мусором, образованным на субботниках. Телефон горячей линии ООО «Компания «РИФЕЙ» 88002340243. Напомним, в середине апреля пресс-служба компании «Рифей» рассказала об особенностях утилизации и проблемах вывоза крупногабаритного мусора рассказали в Нижнем Тагиле. Тагильчанам рассказали об особенностях утилизации крупногабаритного мусора

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