Вывоз собранного мусора на субботниках в муниципалитетах организует регоператор

Вывоз собранного мусора на субботниках в муниципалитетах организует регоператор
Вывоз собранного мусора на субботниках в муниципалитетах организует регоператор
Сегодня, 15:14ОбществоФото: Пресс-служба компании «Рифей»
Спецрейсы для вывоза прошлогодней листвы и веток, а также прочего мусора, собранного на городских субботниках в муниципалитетах, организовал регоператор «Рифей» по договорам с администрациями.

Договоры на транспортировку отходов, собранных на субботниках, региональный оператор заключил с администрациями Краснотурьинска и Черноисточинской администрацией Горноуральского городского округа, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».

До 30 апреля такие договоры по распоряжению МинЖКХ Свердловской области должны заключить до 30 апреля все муниципальные образования региона.

Растительный мусор, собранный на субботниках, не входит в норматив коммунальной услуги пообращению с ТКО. Это значит, что такие отходы убирают в рамках работ по благоустройству территорий. Управляющие компании и администрации муниципалитетов должны самостоятельно оплачивать транспортировку и захоронение этого вида отходов, пояснил регоператор.

Фото:Пресс-служба компании «Рифей»

На полигонах растительные отходы размещают отдельно от ТКО в соответствии с правилами пожарной безопасности, поэтому важно не складировать мешки с листвой и ветки в контейнеры, отметили специалисты «Рифея».

В данный момент региональный оператор направил в администрации муниципалитетов АПО-1 проекты договоров на услугу обращения с мусором, образованным на субботниках. Телефон горячей линии ООО «Компания «РИФЕЙ» 88002340243.

Напомним, в середине апреля пресс-служба компании «Рифей» рассказала об особенностях утилизации и проблемах вывоза крупногабаритного мусора рассказали в Нижнем Тагиле.

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