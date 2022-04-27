Тагильские дворы оставляют желать лучшего, а НТМК сомневается в замерах TagilCity.ru

Топ-менеджер ЕВРАЗ НТМК поставил под сомнения ежедневные замеры TagilCity.ru и попросил не вызывать излишнюю социальную напряженность. Директор по экологии порекомендовал не проводить исследования несертифицированным прибором в тех местах, где результат замеров может зависеть от внешних факторов и погодных условий. Кстати, прибор нашей редакции ежегодно проходит проверку и имеет соответствующие сертификаты. Да и данные УГМС после наших замеров в большинстве случаев совпадают с нашими.
Две пьяные девочки стали «звездами программы» по вольному плаванию в луже одного из дворов на Вые. Подростков пытались утихомирить товарищи, но одна из девочек продолжала падать, громко и нецензурно выражаться. Ее подруга еще могла стоять на ногах, поэтому всячески пыталась помочь приятельнице. Местные жители вызвали медиков, которые увезли юную тагильчанку в больницу и сообщили об инциденте «куда следует».
Песочницы без песка, качели с оторванными досками и без них, детские домики без крыш и ступенек — так выглядят после зимы тагильские дворы на Вые. Что местные жители планируют изменить, а что стало причиной такой разрухи, разбиралась редакция TagilCity.ru.
По результатам опроса нашей редакции большинство подписчиков TagilCity.ru во ВКонтакте предпочитает присутствовать на массовых гуляниях трезвыми. Почти четвертая часть опрошенных так или иначе употребляет алкоголь во время общественных мероприятий. Кто-то из них предпочитает смотаться в ближайший ларек за горячительными напитками, а некоторые приносят их с собой.
Отопление в Нижнем Тагиле могут отключить раньше 15 мая. Этот вариант в настоящий момент рассматривают городские власти. Кстати, у некоторых тагильчан уже перекрыты дома батареи, другие по старинке завешивают отопительные приборы одеялами и прочими плотными тканями.
На Урале простились с 19-летним танкистом Егором Старицыным. Парень погиб во время спецоперации на Украине. После прохождения срочной службы свердловчанин подписал контракт и остался в вооруженных силах РФ.
Каршеринговая фирма выяснила маршрут, по которому катались пьяный 31-летний математик и его ученики. В какой-то момент учитель предложил сесть за руль одиннадцатикласснику, который на тот момент лишь обучался в автошколе. В итоге пьяные покатушки педагога с детьми закончились потерей управления на серпантине и аварией.