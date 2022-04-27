Тагильские дворы оставляют желать лучшего, а НТМК сомневается в замерах TagilCity.ru

Пьяную девочку врачи Нижнего Тагила достали из лужи и отправили в больницу, тагильчане предпочитают быть трезвыми на массовых гуляниях, а свердловчане простились с погибшим на Донбассе 19-летним парнем — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за среду, 27 апреля.

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