Экс-глава Чувашии оспорил подписанный Путиным указ об отставке

Причиной отставки Игнатьева стало видео в социальных сетях и СМИ, на котором он, решил пошутить над сотрудников МЧС во время вручения ключей от новых служебных автомобилей. Он вынудил спасателя подпрыгивать за ними. В региональном МЧС называли такое поведение «дружеским», но глава МЧС РФ Евгений Зиничев посчитал иначе. Впоследствии Игнатьев был уволен в связи с утратой доверия.