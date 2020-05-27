Экс-глава Чувашии оспорил подписанный Путиным указ об отставке
Сегодня, 13:13ОбществоФото: личная страница Михаила Игнатьева в Instagram
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Экс-глава Чувашской республики Михаил Игнатьев обратился с иском в Верховный суд РФ об оспаривании указа президента РФ о досрочном прекращении его полномочий, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на картотеку суда.
Согласно картотеке, иск был подан 20 мая, а его рассмотрение назначено на 30 июня.
Причиной отставки Игнатьева стало видео в социальных сетях и СМИ, на котором он, решил пошутить над сотрудников МЧС во время вручения ключей от новых служебных автомобилей. Он вынудил спасателя подпрыгивать за ними. В региональном МЧС называли такое поведение «дружеским», но глава МЧС РФ Евгений Зиничев посчитал иначе. Впоследствии Игнатьев был уволен в связи с утратой доверия.
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