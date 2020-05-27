В Екатеринбурге у врачей ОКБ № 1 подозревают коронавирус

Как сообщили изданию в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Свердловской области, оба медработника госпитализированы. На данный момент они ожидают результатов повторного тестирования. Кроме того, там уточнили, что один из врачей все же был заражен коронавирусом, но он уже прошел курс лечения и был выписан из больницы.