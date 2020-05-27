В Екатеринбурге у врачей ОКБ № 1 подозревают коронавирус
Сегодня, 10:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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У двух врачей Областной клинической больницы № 1 подозревается коронавирусная инфекция, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Как сообщили изданию в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в Свердловской области, оба медработника госпитализированы. На данный момент они ожидают результатов повторного тестирования. Кроме того, там уточнили, что один из врачей все же был заражен коронавирусом, но он уже прошел курс лечения и был выписан из больницы.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле двух начальников вагоносборочного производства на УВЗ отправили на карантин. У сотрудников предприятия подозревается коронавирусная инфекция.
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